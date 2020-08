En las redes sociales abundan incontables historias conmovedoras de animales, donde los perros se roban el protagonismo al ayudar a otras mascotas. En esta ocasión, una publicación de Facebook ha dado la vuelta al mundo porque mostró a un perro de raza Pitbull llevándole a su dueña un pájaro herido, con la finalidad de que pueda ayudarle a recuperarse. Las imágenes se convirtieron en tendencia en Estados Unidos, México, Perú, entre otros.

Elizabeth Houston, quien publicó la historia en su cuenta de Facebook, reveló que su perro de raza Pitbull le dejó un ave en mal estado. La joven resaltó que su mascota fue rescatada por su familia hace dos años y se caracteriza por tener una personalidad especial y excesivamente dulce. La tierna escena se volvió viral en todas las redes sociales.

Según relató la joven, Charlie se suele preocupar por las personas que están a su alrededor y cuando se dio cuenta del ave malherida, no dudó en llevarla donde su dueña para que pueda ayudarla. El perro vio el preciso instante en que el pájaro se estrelló contra la ventana y salió corriendo donde se encontraba para ver qué era lo que le había ocurrido.

“Encontró el pájaro justo después que volara hacia la ventana de mi sala de descanso”, replicó la joven para el medio The Dodo. Al ver que el ave no se movía, la agarró con su boca y la llevó donde Elizabeth, la dejó caer en su regazo y se quedó a su lado, esperando que ella pueda ayudarla. Tras ver tierna reacción de su mascota, no dudó en tomarle una fotografía y compartirla en Facebook, donde se volvió viral.

“Charlie y mi Boston, nos vigilaron de cerca a mí y al pájaro todo el tiempo”, contó Elizabeth. Después de varios minutos, el pájaro reaccionó y empezó a chillar, lo que emocionó a Charlie. “La expresión del rostro de Charlie no tiene precio”, siguió narrando la joven. Finalmente se aseguró que podía volar y la dejó libre en su patio. Los usuarios de Facebook quedaron conmovidos con la acción del perro Pitbull y su amor por los demás animales.