El preciso instante en que una nutria saltó a un bote y escapa milagrosamente de una orca [VIDEO]

Por medio de las redes sociales los usuarios han sido testigos de increíbles momentos protagonizados por animales. En esta oportunidad, un video de YouTube se ha vuelto viral por mostrar el preciso instante en que una nutria salta a un bote tras haber escapado, de milagro, de las fauces de una orca. Las imágenes fueron registradas por unos navegantes que se toparon con este hecho en mitad del mar.

El video publicado por la cuenta de YouTube T&T Creative Media llegó a tener más de 3 millones de reproducciones en unos cuantos días, llegando a ser tendencia en esta y demás redes sociales. Además, las imágenes han dado vuelta al mundo y han sido muy comentadas en países como Estados Unidos, México, Perú, entre otros. En la galería que se encuentra en la parte superior podrás encontrar la secuencia de imágenes de este dramático momento.

Los usuarios se han quedado impactados y sorprendidos con las imágenes del video viral de YouTube. Al principio se puede ver las siluetas de la nutria y de la orca a una gran distancia. Segundos después se puede ver cómo el cetáceo se sumerge y empieza a perseguir al mamífero, el cual comenzó a nadar de manera desesperada para no terminar ser el alimento de este.

Por un momento los navegantes perdieron a ambos protagonistas cuando, de un momento a otro, se puede ver la sombra de los dos avanzando hacia el bote y, en cuestión de segundos, la nutria saltó al navío para ponerse a salvo. Incluso se puede ver la silueta de la orca pasando por debajo del vehículo haciendo rondas esperando encontrar a su presa.

Las imágenes del viral de YouTube nos muestran que el mamífero no regresó al mar en ningún momento, sino que se quedó con los humanos para quedarse a salvo. Los usuarios de las redes sociales se quedaron sorprendidos con este hecho y comentaron que ojalá y no haya sido de vuelto al mar, porque si no terminaría muriendo.