Oreo, un cariñoso perro de un año, ha conmovido a miles de usuarios en YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video del tierno episodio que protagonizó junto a su dueño, de 12 años, mientras este tocaba el acordeón en su casa.

La emotiva escena fue registrada por uno de los familiares del menor, quien se percató del singlar comportamiento del can y no dudó en grabarlo para compartir las imágenes en las redes sociales.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube, se observa al cachorro aullando al costado del niño, al mismo tiempo que él interpreta un tema con su acordeón. Al parecer, la mascota se sintió atraída por la música de su pequeño propietario y quiso acompañarlo con singulares aullidos.

Según se lee en la descripción de las imágenes virales de YouTube, el menor que aparece en el clip ama la música y, además de cantar, toca una variedad de instrumentos (batería, piano, acordeón, flauta y otros), por lo que su perro suele acompañarlo siempre que lo escucha practicar dentro de casa.

Mira el video viral:

“Oreo es un Bullmastiff de 1 año que, al igual que su dueño, es amante de la música. Cada vez que Alexander toca el acordeón, Oreo canta. Su tema favorito es “Mussels In The Corner” La noche en que se grabó el video, Alexander estaba haciendo una de sus prácticas habituales de acordeón”, comentó el autor de la grabación viral, que no ha tardado en hacerse tendencia en YouTube y otras redes.