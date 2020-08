¿Puedes encontrar las 4 paltas sin pepas en 30 segundos? El nuevo reto visual que pocos pueden superar [FOTOS]

Además de los videos virales, los retos visuales se han vuelto recurrentes en las redes sociales. Estos divertidos y difíciles challenges, creados por los mismos usuarios, buscan entretener a las personas. Sin embargo, existen algunos que son más complicados de los que parecen y se vuelven un verdadero ‘dolor de cabeza’ para los cibernautas, como el que verás a continuación. La imagen de Facebook te muestra una infinidad de paltas, donde deberás encontrar 4 de ellas que no tengan pepas en tan solo 30 segundos. ¿Te atreves a hacerlo?

Este tipo de retos visuales surgieron como medida para contrarrestar el aburrimiento provocado por la cuarentena obligatoria. La mayoría de personas que estaban en sus hogares navegando en las redes sociales empezaron a descubrir y crear este tipo de imágenes para entretenerse así mismos y a los demás. Tiempo después, se han convertido en toda una sensación de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y otras plataformas sociales.

El reto visual de Facebook que verás a continuación tiene como desafío encontrar cuatro paltas sin pepas. A primera vista parece sencillo; sin embargo, no lo es. Diversos usuarios de Estados Unidos, España, México o Perú se han quejado en sus redes sociales por lo complicado que es. Incluso, lo han tildado como el nuevo ‘dolor de cabeza’ de las plataformas digitales. Te dejamos la imagen completa para que intentes resolverlo en tan solo 30 segundos.

LA RESPUESTA

Si es que has llegado hasta esta parte es porque no has podido encontrar ninguna o tal vez, unas cuantas paltas. ¿Te quedó corto el tiempo? No te preocupes ni tampoco te sientas mal, es normal que no hayas resuelto el reto visual de Facebook. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Como puedes observar la imagen viral de Facebook, las cuatro paltas sin pepa se encuentran distribuidas por toda la imagen. ¿Cómo diferenciarlas? El secreto está en ver todos los puntos amarillos, aunque valgan verdades los colores no ayudan. La mayor dificultad no solo es encontrar los aguacates, sino también mantener la mirada fija sin marearse.