Joven se hace famoso en TikTok por enseñar la lengua maya a través de sus videos

Santos Tuz, un joven mexicano de 18 años, se ha hecho viral en las redes durante los últimos días, luego de que se difundiera su historia de éxito en TikTok, lo cual lo ha convertido en toda una estrella de la popular red social.

El joven se ha ganado la admiración de miles de mexicanos y usuarios de diversas partes del mundo, tras compartir videos en los que enseña hablar el idioma maya. Según indicaron algunos medios locales, el muchacho se hizo famoso en TikTok, tras publicar un video donde presentaba sus orígenes en lengua maya. La grabación consiguió más de 60.000 reproducciones y desde ahí empezó a sumar miles de seguidores en su cuenta.

“Yo tenía la aplicación desde meses atrás que inició la cuarentena, pero no la abría. Decidí ver qué tipo de videos había y me sorprendió ver a una persona que enseñaba inglés y a otra que enseñaba otro idioma del país donde habitaba y eso me animó a enseñar el idioma que se habla donde yo habito”, contó a la agencia EFE el joven originario de Oxkutzcab, municipio de Yucatán, México.

Santos señaló a EFE que aprendió el “maya yucateco” desde la infancia, pues vive en la casa de su abuela, donde solo se habla en maya. Indicó que actualmente vive con su madre y hermanas pequeñas, quienes le ayudan a grabar sus videos de TikTok. Además, estudia Educación primaria y asegura que le apasiona ser maestro.

“Yo conozco a muchos jóvenes que saben hablar maya, pero les da pena, es como si tuvieran un monstruo afuera, hablan con su familia, pero a la hora de salir no se les da la motivación de decir una palabra, o tienen miedo de las burlas o la discriminación”, comentó el mexicano, y agregó que otro de sus objetivos con sus clases, que ahora también se pueden ver en YouTube, es motivar a que otros jóvenes pierdan el miedo a hablar la lengua maya.