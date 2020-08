Una peculiar imagen publicada en Facebook presenta un nuevo reto visual, el cual se volvió tendencia rápidamente y puso en aprietos a miles de internautas. El desafío ha sido calificado por muchos como uno de los más difíciles hasta la fecha. Al comienzo puede parecer sencillo de resolver, sin embargo, la mayoría fracasó en el intento.

Durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, los retos virales acapararon la atención de millones de personas alrededor al mundo y juntando a familias para resolverlos juntos. Ahora, un nuevo ‘challenge’ promete dejar confundidos a varios por su alto nivel de dificultad.

El desafío consiste en observar por unos segundos una imagen que muestra varios regalos. Debes encontrar la única caja sin moño para dar superar el reto visual de Facebook.

Si ya te rendiste. en nuestra galería de arriba podrás encontrar la respuesta Foto: Noticieros Televisa

La imagen compartida por Noticieros Televisa puede confundirte, debido a que puede nublarte la vista debido a los colores y formas que contiene. Para hacerlo más fácil te daremos una pista: tu objetivo no se encuentra en el centro de la imagen.

La respuesta

Si estás leyendo esto, esperamos que no estés haciendo trampa y sea solo para corroborar tu respuesta o porque no has podido resolver el ‘challenge’ en el tiempo estimado de 10 segundos.

Para saber la respuesta de este reto visual de Facebook, debes dirigirte a nuestra galería de arriba e ir hasta la cuarta imagen en donde te revelaremos el lugar donde está ubicado el regalo sin moño.