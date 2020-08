Un joven enamorado ha conmovido a miles de usuarios en TikTok, YouTube y otras redes luego de que se difundiera un video de lo que hizo para estar cerca de su novia todos los días, tras enterarse que ella había dado positivo a la COVID-19.

Fue Camila Baldasso, enamorada del muchacho, quien compartió un video que recopila algunos momentos de todos los días en los que el joven fue a sentarse afuera de su ventana para verla y pasar tiempo juntos pese a la distancia que debían guardar.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en TikTok, se ve al protagonista del clip sentado en una silla en el exterior de la vivienda de su novia. Según se lee en la descripción del video, el joven no dejó de visitarla ni un solo día desde que se enteró que tenía coronavirus. A pesar de que no podía tener contacto cercano con ella, se le ocurrió la idea de llevar su plato de comida y algunos juegos para entretenerse mientras la veía desde su ventana.

“Estaba triste de que no pudiéramos vernos, pero me dijo que estaría allí para mí todo el tiempo, y así lo hizo”, comentó Camila tras la difusión de la grabación que ella misma hizo y que no ha tardado en hacerse tendencia en TikTok y otras redes.

Mira el video viral:

Los internautas que compartieron el video viral en sus redes expresaron su admiración por el tierno gesto del joven, calificándolo como un verdadero ejemplo de amor incondicional hacia su pareja.

Pide a su novio que ‘cuide’ a su perro y al volver los descubre en una emotiva escena [VIDEO]

Los mejores amigos. En TikTok, se compartió un video viral que cautivó a los usuarios por una tierna escena. Una joven encargó a su novio mantener vigilado a su enorme perro para evitar que cometa travesuras; sin embargo, no esperaba que al retornar los encontraría cariñosos en su dormitorio. Este peculiar hecho se convirtió en tendencia en países como México, Estados Unidos, España. entre otros.

En redes sociales, las personas no dudan en publicar diversas secuencias que demuestran el amor de sus seres queridos hacia los animales. Como sucedió con una chica, quien se llevó una sorpresa al notar que su pareja tenía una relación especial con su ‘engreído’.