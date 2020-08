¿Puedes hallar el emoji diferente en 10 segundos? El nuevo reto visual difícil de superar [FOTOS]

Los famosos retos y acertijos visuales de Facebook se han convertido en la nueva distracción de miles de internautas en las redes, a los que les gusta probar su destreza y agilidad mental. Esta vez, se ha viralizado un nuevo desafío visual que propone encontrar un emoji distinto entre decenas que son iguales.

Si bien parece un ejercicio sencillo, los que han logrado superarlo manifestaron que no fue tan fácil como lo esperaban, ya que tienes solo 10 segundos para poder hallar la carita ‘intrusa’ de todas las demás que aparecen en filas en una sola imagen.

En la foto de Facebook, que ha causado sensación entre los usuarios durante las últimas horas, se observan decenas de emojis de un mismo tipo. Todas tienen la misma expresión de la famosa ‘sonrisita’. No obstante, entre todos estos, se esconde uno que es diferente a los demás, pues tiene otra expresión. ¿Lograrás hallarlo a primera vista?

La hazaña de poder resolver este singular reto visual de Facebook está en el tiempo en que demores en encontrar el emoji diferente. El desafío plantea hacerlo en 10 segundos, y solo algunos lo han logrado. Tú, ¿en cuanto tiempo puedes hacerlo? Si eres observador, solo debes concentrarte y probar tu rapidez visual.

Respuesta

Si has intentado resolverlo y ya llevas más de 10 minutos sin encontrar la respuesta, no te preocupes; aquí te mostramos la foto con el reto solucionado. No te olvides de compartirlo con tus amigos de Facebook y familiares a los que les gusta poner a prueba su destreza mental.