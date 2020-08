Miles de usuarios de Facebook, especialmente los que son amantes de los animales, se ‘carcajearon’ al ver la divertida reacción de un perro de raza bull terrier cuando salió con su dueño para hacer las compras de la casa. El animal tuvo un particular gesto tras no querer caminar por toda la tienda. Uno de los testigos no dejó pasar este momento y lo grabó con su teléfono.

Los animales doméstico vuelven a causar gran sensación en las redes sociales. Esta vez, un bull terrier se volvió viral en Facebook al protagonizar una divertida escena frente a decenas de personas dentro de una tienda en Italia.

Tal como se puede ver en las imágenes del video viral, el cachorro se arrastró por todo el supermercado porque quería que su dueño lo cargue.

“Mi mascota se ha acostumbrado a estar echado todo el día en su cama durante la cuarentena por el coronavirus. Pensé que sería buena idea salir a caminar un poco, pero me equivoqué”, mencionó el dueño del animal, que ha causado gran sensación en Facebook.

Los clientes del establecimiento quedaron desconcertados a ver la particular reacción del bull terrier. Algunos de los testigos tildaron al animal como “el cachorro más perezoso”, mientras que otros se burlaron de su actitud.

Si quieres ver el momento en el que el joven de Italia arrastra a su mascota por todo el centro comercial, échale un vistazo a nuestra galería de fotos. Recuerda que para ver las imágenes, lo único que debes hacer es deslizar cada una de ellas hacia la izquierda.

Mira aquí el video viral: