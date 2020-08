Tres buzos compartieron en TikTok y YouTube la increíble experiencia que vivieron durante un recorrido en la isla San Pedro, en Belice. Los hombres grababan la flora y fauna marina en las profundidades, cuando fueron sorprendidos por un pequeño tiburón nodriza.

Uno de los buzos logró captar el impactante momento con su cámara y lo compartió en las redes sociales. Las imágenes han sorprendido a más de uno, al mostrar la peculiar conducta que tuvo el escualo al acercarse a los hombres.

Si bien esta inusual escena puede parecer aterradora para muchos, para los protagonistas de este clip viral fue un episodio fascinante, según se comenta en la descripción del video viral de TikTok.

La grabación, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok y YouTube, revela el momento exacto en que el animal se aproxima a los jóvenes y empieza a interactuar con ellos. No solo nada bajo sus cuerpos, sino que los sigue como si buscara un momento de juego. Fue un peculiar comportamiento que los buzos no dudaron en responder con algunas caricias, pues sabían que, pese a ser carnívoro, esta especie de tiburón suele resultar inofensiva para los humanos.

Mira el video viral:

“Por tentador que sea, rara vez se recomienda tocar la vida marina, ya que crea una sensación de confianza y familiaridad que puede conducir a un comportamiento no deseado. Sin embargo, estos buzos simplemente no pudieron resistirse a darle a ‘su amigable compañero’ un poco de amor”, comentó el autor del clip viral tras la difusión de las imágenes, que no han tardado en hacerse tendencia en las redes.