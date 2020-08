No solo actores, modelos o cantantes causan sensación en Instagram; también hay un grupo muy particular, de cuatro patitas, que ha ganado relevancia. Muchos de ellos se han convertido en famosos influencers que cada día adquieren más seguidores.

Fiestas de cumpleaños, paseos por el parque o la elección del outfit perfecto son algunas de las actividades de su recargada agenda que comparten en redes sociales.

Dog, Pepper y Blau son tres de estas mascotas que disfrutan de posar ante la cámara. Su éxito los ha hecho trabajar con varias marcas y diversos fotógrafos. Sin embargo, sus dueños resaltan que más allá de mostrar su día a día, buscan inculcar que se les debe de tratar con amor, cuidado y respeto.

El blog de Dog

Dog llegó a la vida de Yasmin Lopez, luego de que ella perdió a su anterior mascota por una enfermedad. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles, pues el cocker fue rescatado de un ambiente hostil y era muy enfermizo. Por eso, decidió compartir todas sus vivencias en la red social.

“Yo cree este Instagram para mostrar todo lo que he podido aprender. Para contar mis experiencias a las ‘mamás’ primerizas como yo, que han tenido perritos, y que no sabían a dónde acudir o qué darles de comer”, detalla Yasmin.

La personalidad traviesa y cariñosa de Dog ha logrado captar las atención de sus más de 23.000 seguidores, quienes han contribuido a su popularidad. Ahora, la mascota trabaja con alrededor de 10 marcas y tiene 3 fotógrafos.

“Mensualmente nos apoyan con comida, pues ella tiene un plan alimenticio. Cada vez que Dog tiene una fiesta o evento, nos ayudan con la torta y los bocaditos”, explica su dueña.

Aunque más allá de las fotos, Yasmin confiesa que su objetivo con la plataforma es “promover que haya más adopciones, porque Dog es rescatado y hay muchos perros por la calle que necesitan comida y hogar”.

Pepper y Mar

Cuando Mariella Rodriguez regresó de Estados Unidos, se sentía muy sola y triste; entonces su mamá decidió darle una compañía y le entregó a Pepper, un bulldog francés. “Le puse Pepper porque era como una bolita negra de pimienta, como una pepita”, dice con ternura su dueña.

Como toda ‘mamá' cariñosa, Mariella compartía a cada momento fotos de su mascota en Instagram. Hasta que su prima le sugirió crearle su propia cuenta: “Al principio me dije ‘cómo le voy a creer una cuenta’, pero así empecé y comenzaron a llegar los seguidores. Nunca imagine llegar a este punto”.

Después de cinco meses de empezar con la cuenta de Pepper, algunas marcas contactaron a Mariella Rodriguez. Foto: Instagram

Todo comenzó de manera sencilla, sin mucha producción, pero luego se fue trabajando en la estética de la cuenta. Ahora Pepper tiene más de 26.000 seguidores y cuenta con una fotógrafa con la que su dueña comparte sus “ideas locas” para las sesiones.

Después de cinco meses de empezar con el Instagram, algunas marcas contactaron a Mariella; sin embargo, ella cuenta que decidir o no unirse a estas es algo que analiza con tiempo.

“Algunas marcas quieren dar toda la alimentación de Pepper, pero tengo que ver que el alimento le gusta, que le hace bien. Normalmente le doy un mes de prueba a cada marca para ver si le causa alergias o problemas estomacales, todo eso antes de recomendar una marca”.

Blau jean

Cinthia Hurtado conoció a Blau cuando tenía 2 meses: “Era un chihuahua raro, de color azul con blanco; por eso, le pusimos Blau que es azul en alemán”.

No era su primer compañero, pues antes había tenido otra mascota con la que viajó por diversos países: “No es usual, porque se piensa que un perrito tiene un lugar en la casa, no te lo llevas de vacaciones; entonces quise hacer una cuenta de Instagram para que la gente pueda conocer otra manera de salir con sus perritos”.

Sin embargo, su mascota murió y todo lo que pensó hacer con ella lo cumplió con Blau. Ahora trabajan con cuatro marcas, han logrado obtener más de 17.000 seguidores y se organizan para producir cierta cantidad de contenido al mes.

A la tierna chihuahua le encantan las fotos y no pierde la oportunidad de lucir sus delicados trajes. Foto: Instagram

A la tierna chihuahua le encantan las fotos y no pierde la oportunidad de lucir sus delicados trajes: “Tiene más ropa que yo. Ahora me he mudado, pero en el otro departamento todo el closet solo estaba lleno de su ropa”.

Para Cinthia Hurtado, Blau no es una simple mascota, sino uno de los seres más importantes en su vida: “Ellos no son una propiedad, tienen intereses. Yo no quiero hijos, pero él es mi compañero de vida, me llenan completamente. Quisiera transmitir eso a gente que piensa igual, pero no lo dicen por miedo al qué dirán”.