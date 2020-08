Política olvida que tenía el micrófono encendido e insulta a todos sus colegas en videollamada [VIDEO]

El nombre de la parlamentaria colombiana Angélica Lozano se ha convertido en tendencia en los últimos días. Esto después de haber protagonizado un bochornoso momento en plena reunión virtual con sus colegas. No se fijó que su micrófono estaba encendido y lanzó fuertes insultos a sus compañeros. La escena trascendió en YouTube y otras redes sociales, donde se volvió viral.

Lozano se encontraba en plena sesión con los senadores de la Comisión Primaria a través de Zoom y, aunque su foto no podía verse, su micro continuaba encendido. Así, en medio de la intervención de uno de sus colegas, habló de manera enérgica sin percatarse de que todos la estaban escuchando.

La nueva modalidad de trabajo y estudio ha hecho que miles de personas alrededor del mundo se alojen en las herramientas de la tecnología para continuar con sus labores. Sin embargo, la falta de costumbre y el descuido de algunos, los han llevado a cometer terribles errores y a ser protagonistas de vergonzosas escenas, como lo que sucedió con Angélica Lozano.

“Qué amargura, qué amargura. ¿Viste lo que puso Bolívar? Que ella se retiró. Lee los comentarios que me hacen, con estos no se puede hacer nada. ¡Qué m***!”, vociferaba la mujer, mientras sus colegas no podían esconder su asombro ante dichos comentarios.

De inmediato, las risas de los demás comenzaron a hacer imperceptibles las fuertes palabras de Lozano. Por otro lado, algunos le hacían señas para que, por favor, apague su micrófono.

Este vergonzoso momento se dio cuando la parlamentaria se retiró de la sesión luego de que tocaran el tema de la suspensión de gastos de representación debido a las sesiones virtuales. Lozano habría votado en contra de este documento, y el encargado de la propuesta, Gustavo Bolívar, lo hizo público en Twitter.

Esto fue lo que generó la molestia de la congresista, quien terminó lanzando una enorme lista de insultos a quienes hablaban mal de ella. El tenso momento fue difundido por diferentes medios de comunicación, hasta que alcanzó hacerse viral en las redes sociales, principalmente en YouTube, donde muchos internautas mostraron su fastidio con la manera de expresarse de esta parlamentaria colombiana.