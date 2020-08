Una traviesa cacatúa se ha robado las miradas de miles en YouTube, Facebook y otras redes sociales, después de protagonizar un divertido momento. El ave parece estar ‘confundida’ sobre su personalidad y hace curiosos cacareos que dejaron sorprendida a su dueña. Las imágenes ya son tendencia en varias partes del mundo.

Las redes sociales, sobre todo YouTube, están repletas de los más divertidos videos de animales. Esta vez, la encargada de hacer reír a miles en las redes es ‘Max’, una cacatúa que causó asombro con la gran habilidad que tiene para interpretar todo tipo de sonidos. Hasta cacarea como una gallina.

Esta ave cuenta con perfiles en diferentes redes sociales. Desde YouTube, Facebook e Instagram son las plataformas en donde su dueña sube todo tipo de videos en donde muestra la ‘habilidad’ de su mascota. Las hilarantes imágenes han despertado las carcajadas de los internautas, quienes no dejan de compartir el más reciente video.

“Max the Moluccan”, es como ha registrado la joven a su ave en todas sus redes sociales. Esta cacatúa es endémica de las islas Molucas de Indonesia. Algunas características principales de este animal es su cresta de color rojo y en bello plumaje blanco.

Tal como se aprecia en el más reciente video viral de ‘Max’, este posa en la ventana de su casa, mirando hacia el frente y respondiendo al sonido que le hace su dueña. Sorprendentemente, el ave imita a la perfección el cacareo de una gallina, mientras las risas de su cuidadora no se hacen esperar.

Los usuarios de YouTube han quedado fascinados con el ‘talento’ de esta cacatúa y no han esperado para hacer virales los más inusuales comportamientos de este animal. “Con esos sonidos me despertaría feliz todos los días”. “Esta cacatúa me hace reír cada vez que la veo y no deja de sorprenderme”, son algunos de los comentarios que han dejados los internautas en su más reciente publicación.