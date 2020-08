Una imagen compartida en Facebook se ha vuelto viral en poco tiempo, puesto que en ella se planteó un complicado reto visual, el cual resultó ser uno de los desafíos más complejos que hasta el momento se han publicado en dicha red social.

El desafío consiste en observar por unos segundos la imagen que contiene una gran cantidad de siluetas de gatos. Lo único que debes hacer para dar por cumplido este desafío de Facebook es localizar a tres mininos que llevan un collar con cascabel. ¿Crees poder lograrlo?

Durante el tiempo de cuarentena implementado para frenar el rápido avance del coronavirus, los retos visuales se han vuelto uno de los pasatiempos favoritos de miles de usuarios de Facebook. Esto debido a que las personas permanecen más tiempo en sus hogares y buscan algunos juegos para mantenerse ocupados.

Este desafío visual se volvió viral en Facebook, puesto que si bien parece algo sumamente sencillo, lo cierto es que miles de usuarios han intentado darle una solución y casi nadie ha podido dar con la respuesta correcta. Como podrás notar, en esta figura se ven decenas de siluetas de gatos, pero no todos son iguales, ya que tres de ellos tienen un collar con cascabel en el cuello.

Desliza las imágenes para ver la respuesta de este complejo reto visual de Facebook. Foto: Televisa

Si no has podido hallar a los traviesos gatos ‘ocultos', no te preocupes, ya que aquí te ayudaremos a encontrarlos. Uno de ellos está ubicado en la octava fila, otro en la novena fila y finalmente uno en la decimoquinta.

Si pese a eso no has podido dar solución a este desafío visual de Facebook, te invitamos a revisar la galería ubicada en la parte superior de esta nota. Para ver la ubicación exacta de los traviesos mininos, solo desliza las imágenes hacia el lado izquierdo.