Gaviota sorprende a distraídas jóvenes y le roba la billetera a una de ellas [VIDEO]

Una vez más TikTok sorprende y hace reír a sus millones de usuarios gracias a un video compartido en la plataforma por una joven. La usuaria grabó el preciso instante en la que una gaviota se apropia de la billetera a su amiga y se la lleva volando. El hilarante clip se volvió viral en varias redes sociales y en los países de México y Estados Unidos.

La usuaria @Chaiseandstatus compartió el clip en dicha red social y en poco tiempo se volvió su video más popular, alcanzando casi 9 millones de reproducciones y más de 300.000 ‘me gusta'.

Como se observa en las imágenes ella grabó el momento en el que una gaviota se posa cerca a la cartera de su amiga y extrae con el pico su billetera. Su amiga grita de pánico y sorpresa asustando al ave que emprende el vuelo y se aleja.

Entre risas y susto, la mujer sigue a la gaviota, pero el ave es mucho más rápida y se aleja del lugar. Mientras tanto, la usuaria no puede evitar carcajear al ser testigo del hilarante hecho.

Los comentarios no tardaron en aparecer en el clip de TikTok: “la gaviota del Bryan”. “Esto es lo que significa que el dinero se va volando”. “La delincuencia cada día más preparada”. “Policía: su carnet por favor. Ella: no va a creer lo que me pasó...” fueron algunos de los más graciosos.

Cabe resaltar que las gaviotas son aves costeras y no solo es una excelente cazadora, también es una gran oportunista. Es por ello que no es extraño ver videos de ellas hurtando objetos a los que confunden con comida.