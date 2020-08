A través de Facebook, se compartió un gracioso video viral que ha dejado sin palabras a miles de usuarios. Se trata de un obediente perro que fue culpado por su ‘amigo’ de hacer algo que no debía. Su dueña le pidió no comerse unas galletas que eran de ella y, aunque este lo cumplió, el otro can se encargó de desobedecerla y no tuvo remordimientos en hacer que sospechen de su compañero.

La joven dueña de ambas mascotas quiso medir la confianza de una de ellas y armó un plan. Sentó a su perro llamado Meli en la mesa y puso tres galletas frente a él. Le pidió que no las coma hasta que ella regrese y salió de la escena.

Tal como se aprecia en el video de Facebook, el perro obedece a su dueña y solo observa las galletas de la mesa, sin acercarse. Esperando a que la persona vuelva, se percata que su ‘amigo’ viene hacia él y se da cuenta de la comida que nadie estaba tocando.

Inmediatamente este desobediente can se sube a la mesa y coge dos de las tres galletas que su dueña había dejado. Meli parece quedar sorprendido, pues no deja de observar cómo el perro se va hacia un escondite para devorar las golosinas.

Segundos después, llega la joven y cree que Meli fue quien se comió las galletas, pese a que le había pedido que no lo hiciera. “¿Te comiste las galletas?”, le cuestiona, mientras su mascota trata de explicarle con la mirada, que bajo la mesa, estaba su otro perro comiéndoselas.

Ella se pudo dar cuenta que fue el otro can quien no había oído las órdenes y corrió a quitarle la comida a Meli. La muchacha compartió esta escena originalmente en TikTok, pero no tardó en volverse tendencia en diferentes redes sociales, sobre todo en países como España, México y Estados Unidos, donde los internautas han quedado cautivados con el obediente perrito.

Mira aquí el video original de Facebook:

El video fue divulgado por una página de animales en Facebook y, en pocos días de haber sido compartido, ya cuenta con más de 22.000 reproducciones, además de cientos de divertidos comentarios para estos perritos.