Joven capta el preciso instante en el que una luciérnaga se enciende para atraer a una hembra y aparearse [VIDEO]

La naturaleza no deja de sorprender al ser humano. En esta oportunidad una joven publicó un video en su cuenta de Twitter donde se puede ver el preciso momento en el que una luciérnaga se enciende. Esto no solo terminó cautivando a la usuaria @Lorena_CR, sino también a los demás internautas que replicaron el clip. Las imágenes no tardaron en volverse viral en esta red social y trascender a otras como Facebook y TikTok.

Si bien no es un misterio ni tampoco un descubrimiento saber que las luciérnagas se encienden, no es usual ver el instante en que lo hacen. La joven Lorena precisó que nunca antes había sido testigo de esta ‘magia', como denominó al hecho. El video de Twitter alcanzó más de 2.000 retweets y 7.000 ‘me gusta'.

“Yo nunca había visto el momento preciso en el que una luciérnaga se encendía... ¡oh, cuánta magia!”, empezó publicando la joven Lorena en sus redes sociales. Seguido de esto explicó el motivo por el que lo hacen y señaló que se había enamorado del insecto. “Y más, entender que se iluminan para aparearse, para atraer y guiar cual faro en medio de la tormenta, pues imposible no enamorarse”.

En las imágenes del video viral de Twitter y Facebook se puede ver cómo la joven sostiene con sus dedos a la pequeña luciérnaga, acerca la cámara y, en cuestión de segundos, se ilumina la cola del animal para después salir volando en búsqueda de alguna hembra para poder aparearse.

Mira aquí el viral de Facebook

“Hermosa. No puedo entender como un pequeño insecto puede generar luz, algo que, según la ciencia, tiene una velocidad de 300.000 kms/segundo. ¿qué energía la produce?”, “Qué bello espectáculo, para aparearse”, “Realmente mágico y surrealista”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Yo nunca había visto el momento preciso en que una luciérnaga se encendía... oh, cuánta magia!

Y más, entender que se iluminan para aparearse, para atraer y guiar cual faro en medio de la tormenta, pues imposible no enamorarse! 😍pic.twitter.com/nTAOg5RqoZ — Lorena (día 131) (@Lorena_CR) August 2, 2020

¿Por qué se encienden las luciérnagas?

Se encienden a partir de una reacción química en su interior conocida como bioluminiscencia. Pero, a diferencia de una lámpara, que crea una gran cantidad de calor, una luciérnaga genera “luz fría”, pues, si el órgano productor de luz se calentara igual que un foco, el insecto no podría sobrevivir.