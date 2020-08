Un video compartido en YouTube se hizo viral e hizo reír a varios usuarios. El protagonista de esta historia es un joven, quien denunció el robo de todo su dinero mientras compraba en una tienda. Sin embargo, la policía no solo descubrió al ladrón, también reveló el gran secreto del sujeto. El clip se volvió tendencia en varias redes sociales y en los países de México, España y Estados Unidos.

El chico de 18 años se encontraba en una tienda de la ciudad bielorrusa de Kastsyukovichy, cuando volvió con sus compras a la banca donde dejó un morral con todas sus pertenencias, descubrió que un fajo de billetes no se encontraba.

Inmediatamente, el sujeto se dirigió a la estación de Policía para presentar la denuncia. Según su testimonio, al regresar del negocio, encontró su bolso abierto y le faltaba la funda protectora de su pasaporte, donde guardaba 150 rublos bielorrusos (61 dólares).

Los agentes revisaron las cámaras de seguridad para identificar al ladrón y se llevaron una gran sorpresa al ver a un enorme cuervo husmeando en el morral y llevándose consigo el dinero.

No obstante, las autoridades investigaron al denunciante y decidieron no buscar al ave, no solo por ser una tarea dificultosa, sino porque descubrieron que la supuesta víctima había robado días atrás ese dinero a una mujer de 52 años. El joven le había sustraído 122 dólares y la cantidad perdida por el ave era lo que quedaba del. Ahora, el sujeto será procesado por el delito de robo.

Miles de usuarios de YouTube quedaron sorprendidos con la impactante historia y varios de ellos aseguraron que era culpa del ‘karma’.