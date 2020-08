Perro protege al bebé de sus dueños y tiene furiosa reacción cuando alguien se le acerca [VIDEO]

Un perro de raza chihuahua ha conmovido a más de uno en TikTok, YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video de su furiosa reacción cada vez que alguien intenta acercarse al bebé de sus propietarios. El papá del pequeño grabó su singular comportamiento y compartió las imágenes en redes sociales.

Según indicó el autor del clip viral en la descripción de las imágenes, su perro se ha vuelto muy “sobreprotector” con su bebé de solo meses de nacido, y no deja que nadie se le acerque cada vez que está junto a él.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok y YouTube, se observa al cachorro haciendo lo posible para impedir que su dueño acaricie al pequeño, mientras estaba acostado con su chupón junto a su madre.

En las imágenes se ve cómo el can le muerde la mano al hombre varias veces para evitar que este se aproxime al bebé. Como si estuviera vigilando al menor, el animal se levantó furioso cuando sintió la presencia del papá.

“Cuando mi novia quedó embarazada, él se apegó a ella y no me dejaba tocarle el estómago, y ahora que nació el bebé, es muy protector con él, no deja que nadie lo toque a menos que le digamos que está bien”, comentó el dueño del perro en la descripción del video, que no ha tardado en hacerse tendencia en TikTok y otras redes.

Mira el video viral:

“Ese bebé ya tiene un amigo fiel y protector para toda la vida. Qué hermoso”, escribió un internauta luego de ver el video viral.