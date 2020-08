Por medio de un video difundido en Facebook, los usuarios han podido ser testigos de una conmovedora escena entre una vaca y su dueño. El bóvido, según se puede ver en las imágenes virales, acude a la ventana de la casa del humano cada día para que este lo abrace; ello ha maravillado a miles de cibernautas en las redes sociales.

Si bien el hecho sucedió en el estado de Virginia (Estados Unidos), no tardó en hacerse viral en otros países como México, España, Perú, Chile, entre otros. El video fue compartido por la página de Facebook de la granja ‘Vida con cerdos’, donde trabaja el dueño de la vaca, Ryan Phillips, quien saluda al bóvido cada mañana.

Las imágenes del video viral de Facebook muestran a la vaca acercarse a la ventana de la cocina donde se encuentra el dueño para mugir en varias oportunidades, con el fin de llamar la atención de su dueño. Ryan se acerca lentamente y la acaricia y abraza. “Jenna realmente ama a su padre. A veces se impacienta por que salga, así que le llama desde la ventana”, se puede leer en los comentarios de la publicación.

Los diferentes portales web dieron con esta noticia y compartieron la historia de Jenna y Ryan, especialmente Actualidad RT, quienes indicaron que la vaca padece del síndrome de Freemartin, una anomalía genética que produce infertilidad, por lo que iba a ser sacrificada. Sin embargo, fue rescatada por Ryan a los tres días de haber nacido en 2018.

El protagonista del video viral de Facebook contó que, cuando le llevaba un biberón de leche a la vaca Jenna, esta creía que era su madre y empezaba a golpear su barriga para que “suelte más leche”, lo que causó que se encariñe más con el bóvido.

“Jenna me trata como si fuera su mejor amigo y me vio como si fuera su madre cuando era pequeña porque le traía y le daba biberones. Me golpeaba en la barriga para intentar que saliera más leche”, comentó Ryan Phillips en declaraciones recogidas por el medio Actualidad RT.