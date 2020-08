Durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, se hicieron populares en Facebook varios retos visuales. Ahora, un nuevo desafío ha puesto a prueba a varios usuarios, quienes se han ‘jalado de los pelos’ para intentar dar con la respuesta en tan solo 20 segundos. Muy pocos pudieron superarlo, ¿podrás hacerlo tú también?

La foto compartida y viralizada en varias redes sociales, presenta varias hojas de cuatro colores diferentes; sin embargo, entre ellas se esconden tres plumas, las cuales puedes identificar gracias a sus rectos bordes.

El ojo es muy fácil de engañar y todas las figuras te parecerán similares, pero con una minuciosa atención podrás localizar las tres plumas. Si te sirve de ayuda, te damos una pista: tus objetivos tienen diferente color, así que si hallaste una de las plumas continúa buscando las otras dos poniendo atención en los otros colores.

¿Podrás hallar las 3 plumas? Desliza para saber la respuesta. Foto: Noticieros Televisa

La imagen subida por Noticieros Televisa promete entretenerte por un momento, así que si no hallas la respuesta en el tiempo establecido, continúa con tu búsqueda sin hacer trampas.

La respuesta

Si estás leyendo esto, esperamos que no estés haciendo trampa y solo sea para confirmar tu respuesta. Te recordamos que el reto visual es muy complicado y no te sientas mal si no lo has conseguido.

Para comprobar la respuesta del reto viral de Facebook, dirígete a nuestra galería de arriba. La cuarta imagen te revelará la respuesta.