Desde temprano, varias personas salen a las calles para conseguir un poco de dinero y llevar un pan a la mesa de sus hogares. Muchos no logran recaudar la cantidad necesaria para sobrevivir. Sin embargo, hace unas semanas apareció un peruano que les brinda ayuda acompañado con mensajes de amor.

Conocido en las redes sociales como Osito Lima, publica videos que muestran su noble gesto tras acudir a diferentes puntos de Lima. Él se acerca a vendedores ambulantes, trabajadores de limpieza, ancianos u otros, para ofrecerles algo de dinero o alimentos.

PUEDES VER Joven le regala 100 soles a anciana que vendía golosinas en la calle y le da tierno mensaje [VIDEO]

La República logró contactarse con la persona detrás de este personaje, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato. Además, contó pasajes de su vida que conserva en su memoria con mucho cariño.

Él considera que los “ositos” son símbolos de amor, por ello, decidió hacerse conocido con el nombre de este tierno animal para continuar con los actos que iniciaron sus padres. Su labor social empezó desde el inicio de la cuarentena, cuando compartía emotivas historias de policías, miembros del serenazgo o diferentes empleados de instituciones que cumplían con sus funciones pese a los problemas por la COVID-19.

“He empezado a salir a las calles a buscar personas que pueden estar con necesidades económicas y darles un detallito, unas palabras de ánimo y decirles que los quiero muchísimo porque para mí ellos son héroes. Para mí, son personas que están luchándola en la adversidad y están pasando momentos muy difíciles, no se quedan de brazos cruzados, se arriesgan, se exponen y de verdad que yo los admiro”, reveló.

Tanto fue el impacto en sus videos, que miles de usuarios replicaron su gesto e incluso lo etiquetaron. “Me siento agradecido y afortunado de encontrar a tantas personas lindas en las redes sociales. Para mí es un honor leer mensajes tan bellos”, indicó.

Una de las cosas que resalta este curioso personaje es el amor incondicional de su familia. “El apoyo emocional por parte de ellos es hermoso. Son todo para mí, y ahora más que tengo una hijita de 10 meses”.

Abre su corazón y comenta que desea que su pequeña algún día sepa que su “papá lo dio todo y se esforzó a full”. Esto lo motiva a hacer más videos y dar todo lo que esté en sus posibilidades.

Osito Lima se identifica con las necesidades de las personas y sabe que un “te quiero” puede hacer la diferencia en los momentos difíciles. Por esta razón, no solo lleva ayuda sino también mensajes de aliento y amor para expresar sus sentimientos. Incluso él recuerda con mucha nostalgia y aprecio un hecho que lo marcó en su vida.

“Hace 10 años hice una marca de ropa y conocí a un chico por redes sociales que tenía unos diseños muy bonitos. Le pregunté si él también confeccionaba polos. Nos hicimos grandes amigos, pasó el tiempo y en algún momento yo quería iniciar la producción de unos polos con él porque sus papás tienen una empresa textil. Yo no tenía en ese momento el presupuesto y le dije: discúlpame no voy a poder hacer la producción de polos porque no tengo el dinero ahorita. Quiero ver cómo vender más productos para empezar con esa campaña que quería hacer de polos. A lo que él me contestó: no te preocupes, yo estoy seguro que te va ir súper bien y luego me puedes pagar no hay ningún problema”, expresó con la voz entrecortada.

“Y creyó en mí. Mi amigo fue muy bueno conmigo, pero unos meses después falleció. Así que para mí es un ejemplo. Esas personas son las que han tocado mi vida, mis padres, mis tíos, mis hermanos, mi esposa”.

Desde aquel entonces no duda en aportar “un granito de arena” para llevar a cabo su cometido con quienes requieran de una “mano amiga”. Ya que lo pone feliz, ver sus caras de satisfacción y los considera “importantes”.

PUEDES VER Peruano tiene noble gesto con anciano que vendía emolientes para que deje de trabajar de noche [VIDEO]

Por otro lado, ante las dudas por saber cómo consigue el sustento económico para colaborar con cada persona, él manifestó: “En uno de mis últimos emprendimientos me fue bonito y eso permite que hoy en día pueda hacer todo con mis propios fondos. Que pueda dedicarme a mi sueño máximo que es Osito Lima”.

Cabe resaltar que, mediante sus redes sociales, él comentó que “no está aceptando dinero” pese a los innumerables mensajes que recibe por parte de sus seguidores. Sin embargo, los invita a que “contribuyan directamente con una persona en la calle que vean que lo necesite”.

Osito Lima y las redes sociales

Con más de tres millones (3 000 000) de seguidores en su cuenta de TikTok, Osito Lima recibe comentarios de felicitación y gratitud por su generosa acción. En cada uno refleja el sincero y verdadero sentir de las personas a quienes apoya.

Él tiene una misión, llevar amor a todos sin importar que seamos de otros países. “Yo estoy en contra de la homofobia, racismo, bullying, del odio. Estoy absolutamente a favor del amor. De que una persona pueda ser uno mismo, sin miedo al qué dirán. Estoy a favor del decir te quiero, te amo, te admiro, te aprecio. Estoy a favor de seguir tus sueños. Inclusive así signifique salir de tu zona de confort para hacer algo que nunca has hecho en tu vida, admiro mucho eso.

Como se aprecia en uno de sus últimas publicaciones, él se acercó a dos jóvenes de nacionalidad venezolana para comprarles diversos productos alimenticios de una conocida tienda. Con los ojos llorosos, ellos le agradecieron y a cambio recibieron unas palabras de aliento de este peruano.

PUEDES VER Joven baila marinera frente al ataúd de su madre y le dedica homenaje para despedirse de ella [VIDEO]

Mensaje dedicado a sus seguidores

Osito Lima no quiso terminar la entrevista sin antes enviar unas palabras con su sincero agradecimiento a los miles de usuarios en todo el mundo, quienes le escriben a diario tras observar sus videos en las redes sociales.

“Ustedes son el futuro. Ustedes son un arcoíris. Ustedes son el cambio. Ustedes son mi familia. Ustedes son mi todo. Muchas gracias por su cariño. Muchas gracias por el cariño que demuestran a los demás. Gracias por cada acto hermoso de amor. Gracias por tener corazones tan hermosos y preciosos. Gracias por ver a una persona en la calle y sentir que es tu hermano. Gracias por ver a un señor que vende emoliente y sentir que es tu papá. Gracias por ver a una señora vendiendo caramelos y sentir que es tu mami. Gracias por ser el cambio. Gracias por ser la esperanza. Gracias ositas y ositos. Los amo con todo mi corazón”, declaró.