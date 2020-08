Perro hambriento aprovecha la distracción de su dueño para subir a la mesa y hacer una travesura [VIDEO]

Un pequeño sin control. Por medio de Facebook, se compartió un video viral que provocó la risa de los usuarios. Un perro aprovechó la distracción de su dueño para subir a la mesa y obtener un poco de comida; sin embargo, sus planes se vieron frustrados al ser descubierto.

No cabe dudas que los animales se han convertido en los personajes principales de las diversas escenas que se publican en redes sociales. En esta oportunidad, un can cometió una travesura en su casa, al no soportar que lo ignoren por estar con hambre.

“Lo vi buscando algo, pero no había nada. Ya había cenado, y se comió todo su plato”, escribió Adrian Lozano en su cuenta de Facebook para contar su historia. Luego de unos minutos, él se dirigió a su cuarto para culminar con unas actividades, sin imaginar que al regresar a su sala se llevaría una tremenda sorpresa.

Su ‘engreído’ se subió a la mesa a escondidas y sin hacer ruidos para evitar ser atrapado. Incluso no movió las sillas, las cuales permanecieron en su sitio dejándolo asombrado. Este tenía como objetivo comer algún alimento que llame a su olfato.

Pero, al verse atrapado, el can lanzó una tierna mirada para conseguir el perdón de su cuidador. Tal como se aprecia en el video viral de Facebook, el animal obedeció las indicaciones y estuvo sentado de forma tranquila.

Las graciosas imágenes alcanzaron más de 10.000 reproducciones que lo volvieron tendencia rápidamente, luego de ser divulgadas en la cuenta personal del muchacho en Facebook. Asimismo, algunos usuarios se sintieron identificados con la situación y contaron anécdotas similares al lado de sus queridas mascotas.