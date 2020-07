La creación de las redes sociales hizo que miles de familias se pusieran en contacto después de varios años y también logró emocionantes reencuentros. Una joven emprendió a través de Twitter la búsqueda de un amigo de su infancia a mediados de este mes de julio y tras algunos días lo halló.

La chica contó en sus redes que solía vacacionar en la playa de Peñíscola, en España e hizo una gran amistad con un muchacho de su edad, pero la última vez que se vieron las caras fue en el verano del 2003; desde ahí no supo nada de él nunca más. Ella quiso probar la magia del Internet y no paró hasta encontrarlo.

PUEDES VER Perro se pone triste al ver su collar malogrado y tiene conmovedora reacción con su dueña [VIDEO]

La mujer se llama Carla y compartió algunas fotos que seguramente sus padres le tomaron a ella y su entonces inseparable compañero. “¡Ayúdenme a buscar a mi amigo de la playa! Las fotos son del 10 de julio del 2003”, escribió la muchacha, quien de inmediato comenzó a recibir bastantes comentarios.

La publicación de Twitter, sin pensarlo, se volvió viral y tuvo más de 28.000 me retuits y casi 100.000 me gusta. Incluso varios cibernautas indicaron que era él y Carla tuvo que hacer varias preguntas para asegurarse que no fuese un impostor; incluso dijo que había recibido mensajes de dos personas que aseveraban que era su amigo.

PUEDES VER Cuidador se reencuentra con hiena que crió cuando era bebé y tiene emotiva reacción al verlo [VIDEO]

Dos días después de haber emprendido dicha búsqueda compartió la grata noticia: lo encontró. “Ya lo he encontrado, se llama Jorge y él también tiene fotos. Muchas gracias a todos”, indicó Carla y mostró el chat de WhatsApp donde ella y su amigo inician la conversación tras 17 años.

“No me acuerdo prácticamente nada de ti, pero mi madre sí. Tengo más fotos, mañana te las paso si quieres y las pones en Twitter”, le contestó su amigo, a quien tenía guardado como “Niño de la playa”.