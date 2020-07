Para nadie es un misterio que los famosos retos virales de Facebook se han vuelto muy populares en las redes durante los últimos meses. De hecho, se han convertido en una nueva distracción para los que pasan muchas horas al día en Internet. Esta vez, un nuevo desafío visual ha causado furor entre los internautas, pues son muy pocos los que han logrado superarlo en menos de un minuto.

Este nuevo reto consiste en encontrar una pequeña palabra en una sopa de letras. “Dog” es la frase que los usuarios deben hallar en menos de 30 segundos. Si bien, a simple vista, parece un ejercicio bastante sencillo, para muchos internautas no ha sido tan simple como creían, pues les ha llevado tiempo poder superarlo.

Resulta que la palabra que deben buscar los usuarios de Facebook consta de solo tres letras. Lo que dificulta aún más su agilidad visual para poder encontrarla. Pero eso no es todo, el recuadro en el que deben encontrar el término está lleno de las mismas tres letras que componen la frase que deben hallar.

Estos peculiares detalles son los que han convertido este nuevo desafío viral en uno de los más complicados que han aparecido en las redes durante las últimas semanas. Tanto así que hasta los amantes de las sopas de letras han manifestado haberlo resuelto en más de 30 segundos.

A continuación, te mostramos la imagen del cuadro en el que parecen decenas de letras D, O, y G, donde debes encontrar la palabra “DOG”. Recuerda que es un pupiletras y la respuesta puede hallarse de diversas formas.

Nuevo desafío visual de Facebook ha causado sensación entre los internautas, sobre todo, en los amantes de los entretenidos pupiletras. ¿Podrás superarlo?

Respuesta

Si has intentado resolverlo y ya llevas más de 10 minutos sin encontrar la respuesta, no te preocupes; aquí te mostramos la foto con el reto solucionado. No te olvides de compartirlo con tus amigos de Facebook y familiares a los que les gusta poner a prueba su agilidad y destreza mental.