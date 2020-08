Mujer deja solo a su perro y al volver lo descubre viendo películas desde su tablet [VIDEO]

Miles en Facebook y otras redes sociales no han parado de reír con la reciente publicación que hizo una muchacha. Ella salió de casa por un momento y al regresar halló a su perro mirando películas desde la tablet que había dejado prendida sobre su cama. La divertida escena se volvió tendencia en países como Estados Unidos, México y España.

El hecho ocurrió en la India, pero no tardó en volverse viral en varias partes del mundo. Además, el video viral ya cuenta con más de 27.000 reproducciones y otros miles de comentarios que dejan ver lo enternecidos que quedaron los usuarios al ver la actitud de este pequeño perro.

Tal como señaló la joven en su cuenta de Facebook, ella había salido de casa para realizar unas compras y dejó a su mascota en su cama, como siempre. Sin embargo, quedó impactada al encontrar la curiosa escena cuando regresó.

La joven había dejado su tablet encendida sobre su cama y, al parecer, su traviesa mascota no dejó pasar la oportunidad para apoderarse del aparato y disfrutar de una película. Según se puede ver en las imágenes compartidas en Facebook, el can luce muy atento mirando la pantalla y no logra darse cuenta de la presencia de su ama.

Mira el video viral de Facebook:

“Este es mi perrito al que parece que le encanta ver películas desde mi tablet”, es el texto que describe las curiosas imágenes que han hecho reír a miles en las redes sociales, principalmente en Facebook, donde muchos internautas dejaron graciosos comentarios sobre la actitud de este perrito.

“Está muy atento a la película. Nada lo distrae”. “Qué lindo perrito, bastante concentrado”. “No cabe duda que los perritos pueden demostrar una inteligencia indescriptible”, fueron algunos de los mensajes que dejaron cientos de usuarios sobre el comportamiento de este perrito que se ha vuelto tendencia en varias partes del mundo.