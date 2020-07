Para nadie es un misterio que los populares retos visuales difundidos en Internet se han convertido en una nueva distracción para los usuarios de Facebook durante los últimos meses, sobre todo, para los amantes de los ‘challenges’, trucos y acertijos que ponen a prueba su agilidad mental. Esta vez, un nuevo desafío de este tipo ha causado sensación entre los internautas.

Se trata de una curiosa imagen repleta de caritas felices. El desafío de esta particular publicación consiste en encontrar 12 caras diferentes de las decenas que se muestra en la foto, en el menor tiempo posible.

A simple vista este nuevo ‘challenge’ de Facebook parece muy fácil de resolver, pero los pocos usuarios que lo han logrado revelaron lo contrario, pues se han tomado su tiempo para poder encontrar las 12 caras intrusas que son distintas a las demás.

Pero eso no es todo, otro detalle que hace más complejo la resolución de este desafío viral es que los dibujos de las caritas son solo siluetas, por lo que dificulta aún más la visión para poder hallar las que son diferentes al resto.

Te dejamos la imagen completa del reto de Facebook para que puedas concentrarte e identificar las 12 caras distintas en menos de un minuto. ¿Podrás lograrlo? Pon a prueba tu agilidad mental y tu vista de águila.

Halla las 12 caras diferentes al resto. Fotocaptura: Facebook

Respuesta

Si has logrado hallar las 12 caras diferentes al resto, siéntete orgulloso, pues no es una tarea fácil, pero si no lo lograste o lo resolviste ‘a medias’, no te preocupes. Aquí te compartimos la imagen con cada una de las caritas distintas señaladas en rojo, para que puedas desafiar a tus amigos y familiares.

Halla las 12 caras diferentes al resto. Fotocaptura: Facebook

¿Logras ver a los seis caballos diferentes al resto? El reto visual que pocos pueden resolver [FOTOS]

Miles de internautas se frustraron por culpa de un nuevo reto visual presentado en Facebook y otras redes sociales, debido a su alto nivel de dificultad y se volvió tendencia. El desafío consiste en observar detenidamente una imagen que contiene una gran cantidad de siluetas en forma de caballo, con la finalidad de localizar seis de estos que son diferentes al resto y debes ser resuelto en solo pocos segundos. ¿Te animas a intentarlo?

Es importante mencionar que la mayoría de usuarios que han intentado superarlo no lo han conseguido. Por este motivo, ha sido catalogado, por los mismos internautas, como uno de los challenges más complicados.