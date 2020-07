Mujer con COVID-19 saluda a su pequeño hijo a través de una ventana para no contagiarlo [VIDEO]

Un video publicado en Facebook se ha vuelto viral y ha conmovido a miles de usuarios, pues muestra el momento en que una mujer, con el nuevo coronavirus, ve y saluda a su pequeño hijo a través de una ventana para no contagiarlo. Las imágenes de esta desoladora escena no tardaron en hacerse tendencia en las redes sociales.

La expansión del COVID-19 por todo el mundo, ha generado que se tomen medidas estrictas de seguridad para evitar contagios. Cuando una persona está infectada se le recomienda permanecer en cuarentena y evitar tener contacto físico con otras personas, como es el caso de esta madre.

Adrianna Ocampos publicó en su cuenta de Facebook un video en el que consuela a su bebé a través de una ventana de vidrio. Además, escribió un texto en el que explica que fue contagiado por haber realizado su trabajo como policía.

“Soy positivo en COVID-19 y no por andar rompiendo la cuarentena, sino por hacer mi trabajo, lo que me corresponde por ser Policía. Hoy fue uno de los días más difícil de mí vida, ver al amor de mi vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo”, detalló la mujer en su post.

En el video que se hizo viral en Facebook se puede ver cómo la mujer pone la mano sobre el vidrio, saludando a su hijo. Unos segundos después comienza a llorar y ella consuela y le pide que se cuide mucho y que se porte bien.

Esta emotiva grabación obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas y genero gran cantidad de reacciones y comentarios de personas que le dan palabras de aliento para que recupere pronto y pueda volver a ver a su hijo.