“Sabía lo que había hecho”. Esta fue la expresión que usó una joven luego de difundir en Facebook y YouTube la graciosa escena que protagonizó su perro husky siberiano, minutos antes de que ella descubriera una travesura que había hecho en una de las ventanas de su casa.

El can llamó la atención de la mujer con su extraño comportamiento y ella lo grabó con su celular al sospechar que su misteriosa conducta se debía a una ‘travesura’.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook y YouTube se observa el momento en que el perro se echa sobre los pies de su dueña y trata de detenerla, mientras ella camina hacia su habitación, donde el can había roto la malla de una de sus ventanas.

“¿Qué hiciste?, ¿qué pasó?”, le dice la mujer a su mascota al ver su desesperada actuación, como si tratase de comunicarle algo. Segundos después, se escucha su expresión de sorpresa al ver que, efectivamente, su mascota se comportaba así porque había roto el protector de su ventana para escaparse.

Pero ahí no acaba todo. Al ser descubierto por su propietaria, el can solo atina a llorar delante de ella mientras le reprochan por el desastre que había ocasionado.

Mira el video viral:

Las imágenes del curioso episodio no han tardado en hacerse tendencia en las redes, y generaron diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook. Varios de ellos expresaron sentirse conmovidos por el comportamiento del can. “Él sabía que había hecho algo malo y buscaba manipular a su dueña para que no lo regañe”, comentó uno de los internautas luego de ver el video viral.