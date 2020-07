Brayan Velásquez es el colombiano que se volvió famoso en las redes sociales, luego de que un video suyo mostrara el momento en que llenó su carrito de compras solo con botellas de alcohol, tras ganar un “minuto feliz” en un supermercado de Chile.

A través de una transmisión en vivo, el joven contó que en un principio tenía pensado gastar los 60 segundos en víveres como pañales, leche y comida, pues está esperando un hijo con su pareja; sin embargo, antes de reclamar su premio dio una vuelta a la tienda y todo cambió.

El joven se percató que había un ‘stand’ lleno de botellas de licores, “de las más caras”; consultó con su esposa y esta le dio una gran idea. “Ella fue la que me dijo que fuera por todo el trago, ustedes saben que las mujeres siempre tienen la razón, me dañó la cabeza”, dijo entre risas Velásquez.

Ahora la pareja tiene en su poder decenas de botellas de licor que equivalen a más del millón doscientos pesos chilenos, salvo que en un principio pensaron que la cuenta iba a ser de unos 400.000 pesos, pero la superaron con creces.

“Yo que no tomo… fuera otra persona ya habría abierto un Jack Daniels”, contó el joven en las redes sociales. Y agregó: “Fue suerte, pero también astucia, inteligencia porque lo supimos pensar y fuimos directo a lo que íbamos, por lo más caro. No había ninguna regla, era: lo que yo agarrara me lo llevaba”.

No sabe qué hacer con los licores

Hasta el momento, el joven no tiene decidido el uso que le quiere dar a las botellas de alcohol. Un par de ellas las regaló a unos amigos, pero con el resto la intención es venderlas en su propia botillería (licorería), que desea montar en Puerto Natales, un pueblito chileno donde vive hace cuatro años con su pareja.

Mira el video de su hazaña:

“Y ahora, ¿qué hacer con todo esto? Alguna opinión”, escribió minutos antes de la grabación en las redes sociales, en el que aparece con una camiseta de la selección colombia y de fondo unas botellas de licor que agarró del Supermercado Colo Colo 2.