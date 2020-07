Fiestas Patrias 2020: las mejores frases de 28 de julio para enviar por WhatsApp y Facebook

El 28 de julio es una fecha muy importante para todos los peruanos, ya que se conmemora el grito de libertad que se llevó a cabo en 1821, cuando el general José de San Martín declaró la Independencia del Perú en la Plaza de Armas de Lima.

Desde aquel entonces, se acabó con la esclavitud de muchos habitantes del país y se creó varias reformas que perduran hasta ahora. Como todos los años, familias se unen para celebrar la emancipación del país y peruanos que viven en el extranjero recuerdan esta fecha tan emotiva.

La República ha preparado una selección con las mejores frases y mensajes que puedes enviar a través de WhatsApp y Facebook, de esta manera, compartir con tus seres queridos deseándoles un feliz 28 de julio.

Frases de Fiestas Patrias para enviar por Facebook

“Estoy lejos, pero al único que extraño todos los días es a ti, ¡mi querido Perú!”

“Llevo la bandera del Perú dentro de mi piel y agradezco a Dios por haber nacido en este hermoso país. ¡Feliz 28!”

“Lo mío es mío, lo tuyo no me interesa; pero que quede claro que a mi Perú se le respeta. ¡Felices fiestas Patrias!”

“Como no te voy a querer sí eres mi Perú querido”.

“Tengo el orgullo se ser peruano ¡y soy feliz!”.

“Perú, mi país, nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra del sol”.

“En este día, la bandera de mi Perú ondea por lo alto y despierta orgullo en mi alma”.

Frases de Fiestas Patrias para enviar por WhatsApp

“Soy peruana y la jarana ya comenzó. Feliz 28 Perú”.

“Hincha tu pecho de orgullo al decir que eres peruano, porque el suelo en el que naciste es abundante en recursos, alberga a gente que tiene un gran corazón y siempre te tiende la mano. ¡Qué lindo es mi Perú!”.

“Este 28 de julio celebremos Fiestas Patrias y sintámonos orgullosos de pertenecer a esta gran y hermosa nación”.

“Ser peruano me llena de orgullo porque mi tierra es fértil, mi mar milenario y el cielo siempre me sonríe mostrándome su esplendor”.

“Me preguntaron ¿dónde está Perú? y yo les respondí en mi pecho, a la izquierda”.

“Esta es una fecha digna de celebrar, pues nuestro país se viste de rojo y blanco para conmemorar un año más en el que disfrutamos de nuestra independencia y libertad. ¡Feliz 28 de julio a todos mis amados compatriotas!”.

“Yo no escogí nacer en el Perú, simplemente tuve mucha suerte”.

“Puede que no me encuentre en mi tierra pero no por ello dejo de amar a su gente y extrañar su calor. Allá dejé mi corazón porque me albergó desde niño y me siento su legítimo hijo en este 28 de julio, que es el día en el que mi país se independizó. ¡Felices Fiestas Patrias, mis queridos compatriotas!”.

“A todos los peruanos, siéntanse felices de ser parte de esta tierra, pues somos herederos de una gran riqueza. Feliz 28 de julio a todo el Perú”.