Rata se aferra a su vida para no morir ahogada y escena es comparada con la de Titanic [VIDEO]

Al mismo estilo de la famosa película Titanic. Por medio de las redes sociales, los usuarios han sido testigos de un increíble video protagonizado por una rata, la cual se aferraba a una sandalia para no morir ahogada durante la inundación que se dio en Monterrey, México, producto de la tormenta Hanna. Las imágenes se volvieron virales en Facebook, Twitter, TikTok, entre otras plataformas digitales.

Los animales se han convertido en grandes protagonistas de este tipo de videos que abundan en las redes sociales. Si bien son perros y gatos los que más destacan, también están los roedores. Más aún si es que su vida peligra y hacen de todo para mantenerse a salvo. Si bien el hecho sucedió en México, el clip no tardó en volverse tendencia en países como Estados Unidos, Perú, España, entre otros.

El video fue publicado en Twitter; sin embargo, este tuvo tanto alcance que logró trascender a otras redes sociales como Facebook y TikTok, donde los usuarios compararon a la rata con la famosa escena de Titanic en la que las personas se suben a pequeñas barcas para salvarse, luego que el barco chocaran contra un iceberg. En las imágenes virales se puede ver al roedor aferrarse a una sandalia para no morir ahogado en plena tormenta tropical.

El clip fue captado por un ciudadano mexicano, quien no dudó en compartirla en las redes sociales. Lo más llamativo del video viral es que se puede escuchar de fondo la misma música que suena en Titanic, “My Heart Will Go On” de la cantante Céline Dion. Los usuarios de Facebook, conmovidos por la escena del roedor, comentaron que ojalá se haya salvado.

Desde el sábado 25 de julio México viene siendo azotado por fuertes lluvias provocadas por la tormenta Hanna. Entre los daños materiales está el muro construido por el presidente estadounidense Donald Trump, el cual tiene como objetivo dividir a Estados Unidos de México.