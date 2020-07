Mujer se negó a ser desinfectada porque el “spray arruina su maquillaje” [VIDEO]

Un video publicado en redes sociales no tardó en hacerse viral y causar controversia por la peculiar respuesta de una mujer cuando trabajadoras de un centro de salud en México le pidieron que use la mascarilla de protección contra la COVID-19 para ingresar al establecimiento.

El clip popularizado en Facebook y que tiene una duración de solo 18 segundos muestra a una mujer vestida con pantalón jeans, polo negro y unas botas parada en la entrada del nosocomio Santiago Papasquiaro de Durango. Cuando una de las sanitarias le dice que no puede entrar por no tener el tapaboca colocado correctamente y no acceder a la desinfección, la joven inicia una discusión, según informó Debate.

“Si le vas a hablar a la policía háblale, no estoy haciendo nada malo. Estoy con el cubrebocas y el spray no me lo vas a echar porque me vas arruinar la pintura (maquillaje)”, dijo.

La usuaria Malú MN, aparentemente empleada el sanatorio compartió la grabación desde su cuenta de Facebook , donde aprovechó para hacer una queja sobre las personas que se niegan a seguir las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“Así es la gente de agresiva, prepotente e inculta. Uno hace su trabajo y así no se puede, después no se quejen de que no se les atienda cuando todos se enfermen. Si en un lugar se le pide que use su cubrebocas bien o pase solo después de haberse sanitizado, hágalo es por su salud y por la de los trabajadores. Cuando importa más el maquillaje que la salud de los demás”, escribió Malú en Facebook.

Tras la publicación de las imágenes, los usuarios de las redes sociales no tardaron en bautizar a la muchacha como ‘Lady Maquillaje'. El video ha generado una ola de críticas hacía la mujer, ya que hasta el momento, la propagación del nuevo coronavirus parece no detenerse.