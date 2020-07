Joven hace creer a su novio que le está siendo infiel y este queda impactado al verla con su ‘amante’ [VIDEO]

Miles en Facebook no han parado de reír con un reciente video viral que compartió una joven. Ella quiso jugarle una pesada broma a su novio, pero no imaginó la reacción que él iba a tener. Fingió tener un ‘amante’ en su cuarto y la escena no tardó en volverse tendencia en varias redes sociales.

Usuarios de países como México, España y Estados Unidos no dudaron en compartir estas graciosas imágenes en sus redes sociales, haciendo que se vuelvan virales principalmente en Facebook.

Las bromas pesadas se han convertido en el pasatiempo favorito de muchos. Al estar más tiempo en casa, debido al aislamiento social, la búsqueda de nuevas actividades se apoderó de los usuarios. Las redes sociales se han convertido en el mejor ‘refugio’ y así lo demuestra la joven autora de esta broma.

Según se muestra en los primeros segundos del clip, la muchacha parece lucir junto a un hombre recostada sobre su cama. Finge abrazarlo y compartir un cariñoso momento. Su novio ingresa a la habitación y, a primera vista, piensa que se trata de una infidelidad de su pareja.

Mira aquí el video viral:

De inmediato, el joven cae en la broma y se acerca para refutar tremenda acción de su enamorada. Sin embargo, al querer enfrentar al supuesto ‘amante’, se percató que todo se trataba de una pesada broma de la mujer.

Al darse cuenta que había sido timado, el muchacho ríe y queda avergonzado ante la cámara que captó cómo había sido víctima de esta broma. Este video fue compartido por su novia en TikTok, pero no tardó en convertirse en tendencia en diversas plataformas, como Facebook.

El clip ya cuenta con más de 180.000 reproducciones y otros miles de comentarios que destacan la gran habilidad de esta muchacha que se las ingenió para aparentar que otra persona estaba con ella.

“Cuánto tiempo se habrá tardado en vestir a ese ‘amante’. Qué buena broma”, señaló una internauta sobre esta broma que ha logrado hacer que miles en Facebook estallen de risa al verla.