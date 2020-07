Así como el Internet ha servido para que las personas logren encontrar productos difíciles de hallar en sus países y comprarlos en el extranjero, también viene sido usando con fines malévolos como la estafa. Gracias a las redes sociales, como Facebook y Twitter, los usuarios han sido testigos de clientes engañados. Esto último pasó con una joven que adquirió un mat de yoga, el cual terminó siendo uno completamente diferente al que pidió.

Esto se ha vuelto tendencia en las redes sociales, donde los ‘estafados’ suelen publicar los productos defectuosos que les llegan una vez que los ordenaron vía Internet. Por ejemplo, una joven pidió una olla de presión y le enviaron una de juguete; en esta oportunidad fue con un mat de yoga. La publicación se hizo a través de Twitter; sin embargo, logró volverse viral en otras plataformas como Facebook y TikTok, por ejemplo.

La usuaria ‘@lalitalimon’ publicó en su cuenta de Twitter que había pedido el mat de yoga en la página de compras Wish; sin embargo, el que recibió era un completamente diferente. El tamaño del producto no solo no era el esperado, sino que era demasiado pequeño y no le servía para poder hacer sus ejercicios.

La publicación se volvió viral en esta red social llegando a alcanzar más de 2.3 ‘retweets’ y 32.500 ‘me gusta’, además de trascender a otras plataformas como Facebook. La usuaria compartió fotografías suyas intentando usar el mat de yoga, donde apenas ponía colocar sus codos mientras que las piernas quedaban en el aire.

La joven estafada publicó varias fotografías de su producto fallado. Foto: Facebook/Twitter/@lalitalimon

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en comentar esta publicación, señalando que habían pasado por lo mismo a la hora de comprar en Wish. E incluso se atrevieron a colocar fotografías de sus productos fallados como por ejemplo una sartén, un gorro de navidad o un molde para hacer tortas.