Joven le compra zapatos a su perrito y este tiene graciosa conducta al usarlos por primera vez [VIDEO]

Una curiosa escena protagonizada por un perrito se ha vuelto tendencia en pocas horas y ha logrado enternecer a miles en las redes sociales. Se trata de los nuevos zapatos que le compró su dueña para que no se ensucie las patas cuando salga a la calle. Al can le costó acostumbrarse a caminar con ellos y las imágenes son virales en YouTube, TikTok y otras plataformas.

Tal como se aprecia en el video, la muchacha le coloca los zapatitos a su can y este tiene una graciosa forma de utilizarlos, pues es la primera vez que llevaba puesto unos como esos. La dueña del can compartió este curioso momento en su cuenta de TikTok, pero no tardó en ser difundido en varias redes sociales, principalmente en YouTube, donde ya cuenta con más de 25.000 reproducciones.

La usuaria María Fernanda Ocampo señaló al principio a su mascota le costó un poco acostumbrarse a caminar con ellos, pero luego le fue mucho más fácil. Sin embargo, este primer momento ha causado tanta gracia y ternura entre los internautas, que no tardaron en difundirlo.

“Le compré zapatitos para protegerlo al sacarlo. Fue muy gracioso hasta que se acostumbró”, dijo la joven dueña de este curioso perrito que ha conmovido a miles en las redes sociales con su graciosa forma de llevar su nuevo calzado.

Mira aquí el video viral:

Los comentarios sobre este tierno can no se hicieron esperar y miles de internautas han dejado emotivos mensajes hacia la mascota. “Qué lindo, ahora estará más protegido”. “Es algo nuevo para los perritos, ellos no acostumbran usar zapatos, pero qué bueno que se acostumbró a llevarlo”, dijeron algunos internautas sobre este video de YouTube que ha llegado a ser tendencia en redes sociales de México, España, Estados Unidos, entre otros.