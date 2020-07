Adam Lockwood, un joven de 19 años conocido por sus arriesgados ascensos a estructuras enormes, escaló esta vez el puente Forth Road de Escocia, que se eleva a más de 150 metros de altura sobre el río Forth, para tomarse un selfie. No obstante, su aventura terminó en su arresto por parte de la Policía. El video del escalofriante trayecto es viral en las redes sociales.

El hecho ocurrió el 23 de julio. Lockwood realizó junto a tres amigos el ascenso por uno de los estrechos cables de la estructura, usando como apoyo solamente los cables de soporte situados a los costados del camino. El recorrido hacia la cima, que se hizo en medio de fuertes vientos, fue registrado por la cámara del joven.

Una vez en la cima, Lockwood y sus amigos se disponen a contemplar la vista y a hacer algunas maniobras de altísimo riesgo en los bordes de la estructura. El muchacho aprovecha para tomar algunas fotos.

El joven hizo el descenso de retorno a toda velocidad e incluso se soltó de las barandas en algunas partes del trayecto, jactándose de hacerlo “sin manos”, como se aprecia en el video viral de YouTube.

Cuando los cuatro muchachos retornaron al suelo, fueron alcanzados por un grupo de patrulleros. La Policía arrestó a Lockwood bajo sospecha de “conducta culpable e imprudente”, de acuerdo con Daily Mail. En el video se afirma que los jóvenes estuvieron 36 horas bajo custodia y fueron luego liberados sin fianza, aunque el hecho sigue siendo investigado.

El video que muestra el peligroso recorrido de los jóvenes fue compartido en YouTube y otras redes sociales, donde se hizo viral.