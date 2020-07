“Mi compañera fiel y mi más grande amiga”. Esta es la expresión que usó hombre para compartir un emotivo video que ha conmovido a más de uno en TikTok, Facebook y YouTube. Se trata de la emocionante conducta que tuvo una perra invidente de raza cocker, luego de percibir la presencia de su dueño a través del olfato.

El propietario del can grabó la conmovedora escena con su celular y la compartió en redes. Según contó en la descripción de las imágenes, quiso sorprender a su mascota yendo hasta el parque donde la habían llevado a dar un paseo para tomarle algunas fotos. No obstante, el que se llevó una grata sorpresa fue él, luego de que su ‘fiel compañera’ le diera un efusivo recibimiento, tras olfatearlo e identificarlo.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok y YouTube, se observa el momento en que la cocker se acerca para oler al hombre que la llamaba por su nombre y empieza a saltar alrededor de él tras percibir que se trataba de su amo.

“Sí, soy yo. Estoy aquí”, se le escucha decir al hombre emocionado luego de ver la efusiva conducta de la cachorra, que no para de saltar y correr alrededor de las personas que la acompañan.

Mira el video viral:

“Chapter, mi perra de 15 años, no puede ver muy bien, así que confió en su sentido del olfato para identificarme. Mientras caminaba por el parque, me acerqué a ella. Tan pronto como olisqueó y reconoció mi olor, empezó a correr y saltar de entusiasmo”, escribió el autor de la grabación en la descripción del video, que no ha tardado en hacerse tendencia en TikTok, Facebook y YouTube.