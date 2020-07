“Como un niño culpable”. Así describieron los usuarios de Facebook y YouTube a un perro de raza bóxer que ha conmovido a más de uno en las redes luego de que se difundiera un video de la graciosa escena que protagonizó junto a su dueña, mientras ella lo regañaba por haber botado un tacho de basura en uno de los pasillos de la casa.

La mujer contó que el can es muy astuto y entiende cada vez que ella le habla, por lo que decidió grabarlo con su celular mientras le reprochaba la travesura que había hecho en su ausencia.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa claramente el incómodo comportamiento que adopta el animal luego de que su dueña lo llamara para mostrarle el desastre que había ocasionado mientras ella no estaba en casa.

Como se ve en el clip viral, el perro se desplaza lentamente hacia la lavandería tras escuchar el llamado de la mujer, a la que, en un comienzo, pretende ignorar volteándole la cara cuando lo llama. No obstante, lo que ha llamado la atención de los usuarios es la forma en la que el can se niega a mirar a su dueña. Pese a que acude a su llamado, no levanta la cabeza y, cuando finalmente lo hace, le desvía la mirada como una muestra de indiferencia.

La grabación del peculiar episodio no ha tardado en hacerse tendencia en Facebook y YouTube. Al igual que la dueña del astuto bóxer, los internautas calificaron la graciosa conducta como un “sentimiento de culpa” por lo que había ocasionado.