Una mujer compartió en Facebook y TikTok el conmovedor momento que protagonizó su enamorado con su gata, luego de dejarlos solos en su cuarto. A través de un video que pudo captar con su celular, la joven mostró la enternecedora actitud que tuvo su pareja para entretener a su mascota.

Las imágenes de la curiosa escena han dado la vuelta al mundo tras ser difundidas en redes, pues varios internautas han desatacado el peculiar comportamiento del joven como un sencillo ejemplo de amor por los animales.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook, TikTok e Instagram, se observa al protagonista del clip viral tomándole unas fotografías con su celular a la felina mientras esta posa frente a la cámara, sentada desde la cama de su dueña.

Pero eso no es todo. En la grabación, también se ve cómo el joven le enseña cada una de las instantáneas a la intrépida gatita a través de la pantalla de su móvil. Una tierna situación que terminó conmoviendo a la autora de clip viral, quien no pudo contener la emoción al ver a su novio jugando con la engreída de la casa.

Mira el video viral:

“Esto es lo que mi enamorado hace cuando yo no estoy”, escribió la mujer en la descripción de las imágenes, que no han tardado en volverse tendencia en Facebook y TikTok. Los internautas expresaron su emoción no solo por la peculiar conducta del hombre protagonista del clip, sino también por la de la gata, que parece pasar un momento agradable junto a la pareja de su propietaria.