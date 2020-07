A través de las redes sociales, muchas veces los usuarios han sido testigos de increíbles videos protagonizados por cazadores, quienes son sorprendidos por sus presas. Aunque esta vez la escena fue distinta, pues en la costa de Carolina del Sur, un tiburón fue devorado por un pez gigante que apareció de la nada. El video de Facebook no tardó en volverse viral en cuestión de minutos.

Si bien este hecho ocurrió en Estados Unidos, se volvió tendencia en otros países como por ejemplo México y Perú, donde se replicaron las imágenes. El video viral de Facebook muestran a un grupo de tiburones comiendo a un pez muerto, cuando de pronto apareció uno más grande.

De acuerdo a la página de Facebook NOAA Office of Ocean Exploration and Research (Investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos), la intención del video no era la de mostrar el ataque hacia el tiburón, sino recoger imágenes de un naufragio de la Segunda Guerra Mundial.

Las imágenes del viral de Facebook nos muestran a un grupo de 11 tiburones atacando a un pez espada de aproximadamente 250 libras. Sin embargo, de un momento a otro aparece un pez aún más grande, ajeno al cardúmen, que atacó a uno de los escualos.

Las impactantes imágenes no tardaron en volverse viral en las redes sociales, pues no es común ver como un tiburón es devorado por otro. De acuerdo a los investigadores de NOAA, este hecho se suscitó a 1.476 pies debajo de la superficie.

Al respecto, Peter Auster, científico e investigador del Acuario Místico y profesor de la Universidad de Connecticut, explicó que a este evento se le conoce como una ‘caída de comida’. A continuación podrás ver la publicación original de Facebook.