Te robará el corazón. A través de Facebook, se compartió un video viral que conmovió a los usuarios. Un travieso perro quería jugar con su dueño en el patio trasero y le llevó su pelota para llamar su atención; sin embargo, terminó ignorado por él.

Debido a la pandemia, los animales tuvieron que permanecer en casa y postergar sus paseos diarios a los parques. Así como sucedió con un perro que, para superar los problemas de estar encerrado, trató de convencer a su amo de divertirse juntos. Pero sus intentos fueron en vano al no conseguir su objetivo, tal como se muestra en Facebook.

Aquel día, el señor se sentó en su sofá personal para ver una película junto a sus seres queridos en casa. De pronto, notaron que su ‘engreído’ entró a la sala y sostenía un pequeño balón de color verde en su hocico.

Luego, el protagonista de Facebook soltó su juguete en el suelo cerca de su cuidador para que le hiciera caso. Fue entonces que este se sentó sobre sus patas delanteras para realizar una amorosa acción.

El can golpeó el brazo de su amo en varias oportunidades, como parte de su plan. Pese a sus esfuerzos, el señor lo alejó de su lado y le pidió que no lo interrumpan. Esta situación no pasó desapercibida en sus familiares, quienes tomaron sus celulares para grabar el comportamiento del ‘engreído’ de la casa.

Las sentimentales imágenes obtuvieron más de 10.000 reproducciones en una página de animales en Facebook, donde se volvieron tendencia en cuestión de horas. Además, los usuarios aprovecharon en relatar anécdotas similares al sentirse identificados con la escena.