¿Logras encontrar a los seis caballos diferentes? El reto visual que pocos pueden superar [FOTOS]

En Facebook se ha publicado un reto visual que se ha vuelto viral y ha logrado complicar a miles de usuarios en esta y otras redes sociales. Este desafío consiste en ver con detenimiento una imagen con decenas de figuras de caballos y tratar de encontrar a los seis diferentes en cuestión de segundos.

Pese a que esto luzca sumamente fácil de realizar, la mayoría de usuarios que han intentado superarlo no lo han conseguido. Por este motivo, ha sido catalogado, por los mismos internautas, como uno de los challenges más complicados.

Durante los meses de cuarentena, a raíz del nuevo coronavirus, los retos, como los visuales, matemáticos, e incluso los de baile, se han vuelto populares en redes sociales. Este debido a que la gente a permanecido casi todo el tiempo en su casa usando computadoras o smartphones como una solución para pasar el tiempo.

Este desafío en particular se volvió viral Facebook por parecer bastante simple; sin embargo, cuando las personas comenzaron tratar de resolverlo, estuvieron en aprietos. En la figura se ven decenas de siluetas de caballos, pero no todas son iguales, ya que hay seis que se diferencian por la ausencia de alguna parte del cuerpo.

Si no has logrado hallar a los equinos, no te preocupes porque acá te ayudamos a encontrarlo. Hay uno en la primera fila, uno en la segunda, uno en la tercera, dos en la quinta y finalmente uno en la sexta.

Pero si no has logrado superar este reto visual de Facebook con la ayuda que te hemos brindando, en la tercera imagen de nuestra galería hemos encerrado a los caballos con unos pequeños círculos rojos. Solo desliza las imágenes hacia el lado izquierdo.