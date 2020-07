Chef Timour saca cara por el ceviche peruano después de ser ‘vencido’ frente a la tlayuda de México

No está de acuerdo. A raíz de la reciente encuesta que Netflix publicó en Twitter para escoger a la comida callejera más rica, el reconocido chef Timour lanzó duras críticas a la plataforma de streaming por no haber tenido una votación equilibrada. Su publicación en Facebook deja ver lo ‘injusto’ que le pareció que no se le haya otorgado el primer lugar de esta competencia al ceviche peruano.

Luego de haber estrenado la serie Street food: Latinoamérica, Netflix decidió crear una encuesta a través de Twitter para que los usuarios elijan la comida callejera que debía ser la ganadora. La votación se hizo tendencia y miles de peruanos dieron su voto a nuestro plato bandera.

Sin embargo, el apoyo no fue suficiente y el primer lugar se lo llevó la tlayuda, plato mexicano, originario de Oaxaca. El ceviche alcanzó el 45.3 % del total de votos, mientras que la tlayuda se llevó el primer lugar con un 46.8%. La publicación tuvo más de 64.000 ‘me gusta’ y más de 70.000 retuits.

Luego de conocer el resultado, miles se pronunciaron al respecto, pues el ceviche ha estado siempre en los ojos del mundo, como uno de los platillos más deliciosos. Uno de los principales detractores del resultado de esta contienda, fue el chef Timour, quien a través de su cuenta de Facebook, dio su opinión respecto al ganador de esta encuesta.

“México, tienes suerte de que Netflix sea más popular en tu país”, comienza la publicación del cocinero francés, quien se ha encargado de hacer llevar la deliciosa comida peruana hasta paladares europeos. “¿Estás seguro de decirle al mundo que Tlayuda es mejor y más popular que el ceviche?”, continúa el texto de crítica hacia la comentada encuesta de Twitter.

México, tienes suerte de que Netflix sea más popular en tu país. Comparar un #Tlayuda con un #CevichePeruano es... Posted by Chef.Timour on Friday, July 24, 2020

Para muchos peruanos fue decepcionante ver cómo el ceviche no obtuvo el primer lugar en esta competencia; sin embargo, dicha encuesta no pone en tela de juicio que nuestro plato bandera logre saciar los paladares más exigentes del mundo.

Los hilarantes memes tras la derrota del ceviche frente a la tlayuda en encuesta de Netflix [FOTOS]

En las últimas horas, el ceviche se ha ocnvertido en tendencia en varias redes sociales, pues el último jueves 23, Netflix organizó el Campeonato Street Food Latinoamérica, donde invita a los usuarios de Twittera votar por su platillo favorito. Este delicioso platillo peruano se disputó la gran final junto al choripán de Argentina y el tlayuda de México.

La lucha por el primer lugar estuvo peleada y cada voto valía oro, pero al final el ceviche perdió ante el famoso platillo cuyo origen es del estado de Oaxaca, en México. Sin embargo, miles de cibernautas compartieron divertidos memes antes, durante y después de que la votación llegó a su fin. Míralos a continuación.