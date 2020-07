Estados Unidos ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus y a la fecha de hoy jueves 23 de julio casi 2 millones de personas perdieron la vida; mientras el número de casos de contagios registrados es de poco más de 4 millones. En las redes sociales, los usuarios compartieron videos de cómo la gente afrontaba esta pandemia.

Una joven compartió un video en Youtube que se ha vuelto viral debido a que captó a un anciano haciendo sus compras dentro de un supermercado, pero este no llevaba una mascarilla. El señor se colocó uno de sus calzoncillos en su cabeza, acto que indignó a la chica y por eso lo subió al Internet.

Este insólito hecho se llevó a cabo el pasado 4 de mayo en la ciudad de Venice, Florida, que es el tercer estado con mayor cantidad de personas infectadas: 389 868, solamente California y Nueva York poseen números más elevados. Asimismo, en dicho lugar se registró 5 520 fallecidos; por lo que el uso de mascarilla y protectores es vital para cuidarse.

“Este hombre lleva calzoncillos en la cabeza como una máscara improvisada en un Walmart en Venice, Florida”, escribió la mujer en la reseña del video que se hizo viral y que desató la furia y protesta de miles de internautas en las redes sociales, pues el anciano estaba poniendo en peligro a las demás personas.

La publicación de la chica cuyo nombre es Reba Freeman se reprodujo en más de 45 900 oportunidades y generó casi 2 000 me gusta y 1650 comentarios en TikTok. Otros usuarios no dudaron en criticar a la conocida empresa estadounidense por dejar entrar al señor a la tienda a pesar de no cumplir con las medidas requeridas.