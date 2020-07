¿Dónde están los Hargreeves? Netflix crea difícil reto visual para los fanáticos de The Umbrella Academy [FOTOS]

Los retos visuales se han puesto de moda en las redes sociales. Estos divertidos challenge, creados por usuarios, tienen por objetivo medir la capacidad de las personas para encontrar pequeños objetos que se encuentran escondidos en diferentes imágenes. En esta oportunidad, el gigante de los streaming, Netflix, no quiso quedarse atrás y creó el suyo con los personajes de The Umbrella Academy, volviéndose viral en Twitter, Facebook y otras plataformas digitales.

“Los Hargreeves están perdidos en el tiempo y espacio. ¿Pueden encontrarlos?”, se lee en la publicación que hizo Netflix en su cuenta de Twitter. Como se puede ver en las imágenes, este reto visual es diferente a los anteriores, pues no se trata de saber dónde están escondidos, sino en qué tiempo.

La imagen compartida en Twitter no tardó en volverse viral, llegando a ser mostrada en otras redes sociales como Facebook, por ejemplo. Los personajes que deberán ser encontrados en las cuatro imágenes son los siete hermanos Hargreeves: Vanya, Klaus, Ben, Luther, Allison, Diego, número cinco, el padre de todos, Reginald y el mono, Pogo.

Las cuatro imágenes de Netflix representan diferentes locaciones de los Estados Unidos. Y, dentro de cada recuadro, se ubican entre dos a tres personajes de la popular serie The Umbrella Academy. A continuación, te dejamos la fotografía completa del reto visual para que puedas encontrar a los hermanos Hargreeves.

Si es que no has encontrado a ninguno de los hermanos, no te preocupes. Te brindaremos un poco de ayuda en este reto visual de Facebook. Por ejemplo, Klaus está liderando a un grupo de amigos; mientras que Luther se encuentra sin polo mostrando su cuerpo lleno de pelos. Además, los personajes de Vanya y Allison comparten un mismo lugar.

Los Hargreeves están perdidos en el tiempo y espacio. ¿Pueden encontrarlos? ☂️ #UmbrellaAcademy pic.twitter.com/l6RgDo4WLu — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 23, 2020

LA RESPUESTA

Si has llegado a esta parte es porque no has encontrado la respuesta al reto visual de Facebook y Twitter. A continuación, te daremos la ubicación de los hermanos Hargreeves: Klaus está liderando a un grupo, Ben en la parte superior de la primera imagen enamorando a una chica, Luther está sentado en una banca de madera, Reginald detrás de una tienda, Allison y Vanya dentro de un auto, cinco está con su uniforme y Diego, al costado del tanque, y Pogo, detrás de un arbusto.