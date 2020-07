“La nueva quisquillosa de la familia”. Esta fue la expresión que usó una mujer al compartir un video que ha hecho reír a miles de usuarios en Facebook, YouTube y otras redes. El clip muestra el peculiar comportamiento que tuvo su perra de raza corgi, cuando ella intentó darle una nueva comida de perros.

La autora del clip viral contó que cambió la marca de comida para perros que solía comprar para su mascota a una más económica. Pese a que el producto era casi el mismo, cuenta que nunca imaginó obtener una graciosa reacción de rechazo por parte de su cachorra ante el cambio de comida.

Y es que, como se ve en el video que compartió la mujer, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook, la astuta perra se negó a recibir los nuevos alimentos, tras olfatearlos y notar que no era la misma comida que estaba acostumbrada a recibir.

De hecho, en las imágenes se puede ver cómo voltea la cabeza haciendo un ademán de indiferencia ante su dueña, luego de que ella intentara darle un bocado de la nueva comida en su hocico. La peculiar reacción del can sorprendió a la mujer y a la persona que ayudaba a grabar la escena, quien no pudo contener la risa al ver el comportamiento de la cachorra.

Mira el video viral:

“Ella no parecía estar contenta con el cambio de su comida. Tiene un paladar exquisito y pese a que intente obligarla a que coma, no lo hizo. Por el contrario, me dio a notar su molestia con su singular conducta”. Esto es lo que escribió la propietaria de la perra en la descripción de las imágenes, que no han tardado en hacerse tendencia en Facebook, YouTube y Twitter.