“Héroe sin capa”. Así calificaron los usuarios de Facebook y YouTube a un motociclista que se ha ganado los aplausos de varios internautas en las redes luego de rescatar a un pequeño perro que deambulada solo por una carretera.

Tal como se ve en el clip viral, el joven manejaba por una extensa autopista, cuando se percató que el cachorro caminaba solo en medio de esta. De inmediato, se estacionó a un costado y detuvo su ruta para sacar al can del peligro y evitar que sea atropellado por algún vehículo.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook, se observa el momento en que el hombre llama al animal y nota que el pin de su collarín tiene un número de contacto. Sin embargo, cuando intenta llamar desde su celular, se da cuenta de que no tiene crédito. Pese a ello, se queda esperando en la desolada carretera hasta esperar que alguien lo ayude a contactar a los dueños del can.

Luego de pedir prestado un teléfono a un motociclista, logra comunicarse con la propietaria del cachorro, quien llega después de varios minutos y le agradece por haberla llamado. No obstante, pese al amable gesto de la mujer, varios usuarios de Facebook y YouTube criticaron su reacción, pues señalaron que parecía no estar tan interesada en el perro. Asimismo, criticaron su actitud por no darse cuenta de que su mascota estaba perdida y en peligro.

Mira el video viral:

“¿El perro perdido y la familia no lo estaba buscando? Cero confianza en esos “dueños”. No parecía que les importase mucho. Pura negligencia y falta de amor”, comentó uno de los internautas luego de ver el video viral.