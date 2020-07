La crisis del coronavirus hizo que las personas se queden en sus casas sometidas a una estricta cuarentena. En Estados Unidos, la pandemia atacó fuerte con poco más de 146.000 fallecidos y alrededor de 4 millones de infectados. Ante esta situación, usuarios de redes sociales estuvieron más activos y compartieron divertidos y emocionantes videos, sobre todo de sus mascotas.

En esta ocasión, un video de YouTube se hizo viral, pues se trataba del desconsolado llanto de un perro de raza pug. Sin embargo, esta tristeza no se debió a algún tipo de maltrato, lo que pasó fue que el can ‘pidió' a sus dueños que le inviten su comida y al no recibir nada comenzó a ladrar.

Las imágenes fueron compartidas en la famosa red social el pasado lunes 20 de julio. El insólito hecho ocurrió en Arizona, un estado del país norteamericano que posee 150.698 ciudadanos contagiados de la COVID-19 y donde 2.974 personas han perdido la vida. El nombre de este perrito, que se ha ganado el amor de todos por su forma de pedir la comida, es Pugsley.

La publicación tiene casi 1.000 reproducciones, pero los usuarios de las redes sociales no han dejado de expresar la ternura que transmite este perro. “La Sra. Pugsley siempre está hambrienta. Nunca se pierde una comida. Ella estaba llorando porque yo estaba comiendo y quería un poco”, escribió el dueño de dicha mascota.

Cabe mencionar que cada perro tiene una forma diferente de pedir comida y también poseen una reacción distinta, ya que en algunos casos pueden ser agresivos o hacer actos más molestos. En esta ocasión, el pug intentó que su dueño se apiade de ella y le invite su comida, objetivo que no llegó a concretar.