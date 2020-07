Joven quería lucir como Zac Efron, tiene cambio de look y obtiene terrible resultado [VIDEO]

Una anécdota que jamás olvidará. A través de TikTok, se compartió un video viral que provocó la risa de los usuarios por una divertida escena. Un joven se sometió a un radical cambio de look para lucir como su actor favorito, Zac Efron; sin embargo, terminó decepcionado con el resultado final.

Durante el aislamiento social, diferentes personas se animaron a realizar tratamientos de belleza en sus casas y publicaron sus experiencias en redes sociales. En esta oportunidad, un muchacho quería tener el cabello de color platinado, pero no esperaba llevarse una terrible sorpresa.

Oscar Daniel buscó varias imágenes en Internet que lo ayudarían a inspirarse en su ‘transformación’. Por ello, acudió a un salón de belleza para que un especialista le brinde un excelente servicio.

Luego de unas horas, él se percató que tenía un mechón de color naranja en medio de su cabello por equivocación, lo cual arruinó su estilo. Fue entonces que decidió contar su terrible historia con sus familiares y amigos por medio de TikTok.

PUEDES VER Hermanos causan furor en TikTok al recrear videoclip del Maldito Maic de AFHS [VIDEO]

“Le pedí al peluquero que me hiciera esto en el pelo y me dejó así”, escribió Oscar Daniel en la descripción del video viral de TikTok. Además, lo acompaña de fotografías de los artistas Zac Efron y Zayn Malik porque deseaba parecerse a ellos en su look.

Las singulares imágenes alcanzaron más de 50.000 reproducciones en la cuenta personal del muchacho en TikTok, asimismo, se volvieron tendencia en cuestión de horas. Por otro lado, los usuarios se sintieron identificados con la situación y relataron sus propias experiencias.